Киеву больше нечем будет шантажировать Крым

фото: Pixabay

У Украины оставался единственный способ шантажировать Крым - это водная блокада, устроенная путем перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

По его словам, как только водоснабжение Крыма будет восстановлено, Украина лишится главного инструмента шантажа. Бобков отметил, что проблема дефицита воды на полуострове была давно, и Украина этим цинично пользовалась. Однако скоро это вопрос полностью решится с помощью федерального центра, пишет «РИА Новости».

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в Крым будет направлено около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения.

Правительством разработан комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма, деньги будут выделены на его реализацию. Предусмотрена реализация 14 проектов, туда войдет и разработка новых источников воды.