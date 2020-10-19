Россия решит проблему с водой в Крыму за 50 миллиардов рублей

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Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в Крым будет направлено около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения.

Правительством разработан комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма, деньги будут выделены на его реализацию. Предусмотрена реализация 14 проектов, туда войдет и разработка новых источников воды

По оценкам специалистов, объемы снабжения полуострова должны увеличиться минимум на 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью решить проблему нехватки воды, пишет «Интерфакс».

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины назвали условия возобновления водоснабжения в Крым.