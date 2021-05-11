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Замок Дракулы в Румынии превратился в пункт вакцинации от коронавируса

Артем Денисов
11 мая, 2021 04:02
1 мин
Артем Денисов
11 мая, 2021 04:02
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Румынский замок Бран, который связывают с именем Влада Цепеша, прототипа графа Дракулы, объявил о бесплатной вакцинации от коронавируса для посетителей музея.

Все желающие смогут получить вакцину Pfizer/BioNtech. После этого туристы смогут бесплатно посетить музей пыток, который расположен в замке.

На территории замка висят плакаты, на которых изображены челюсти вампира, в которых вместо клыков находятся медицинские шприцы. Как ожидается, такой ход повысит не только интерес к вакцинации, но и увеличит количество посетителей музея, пишет «Коммерсант».

Как ранее сообщили в Еврокомиссии, предложение о разрешении въезда в Евросоюз вакцинированным от коронавируса иностранным туристам не исключает необходимости для них сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.

Ранее по теме:  Вакцинация не спасет туристов от карантина и ПЦР-тестов
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ТЕГИ
Здоровье
Коронавирус
Вакцина
Румыния
Вакцинация
Дракула
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