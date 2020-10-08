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Замминистра обороны РФ въехал на танке в горящий склад с боеприпасами

Дмитрий Байков
8 октября, 2020 07:07
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фото: Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ генерал Дмитрий Булгаков проверил обстановку на территории горящего склада боеприпасов в Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Булгаков сначала совершил облет территории на вертолете, чтобы оценить обстановку. Затем он въехал на охваченный огнем склад на пожарном танке. Это позволило определить порядок применения сил для ликвидации пожара.

Позже Булгаков провел совещание с членами оперативного штаба, на котором были поставлены задачи для ликвидации пожара, пишет «Лента.Ру».

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел в режим ЧС из-за взрывов на складе боеприпасов Минобороны, которые начались после пожара.

темы
Россия
пожар
происшествие
Рязанская область
взрывы
генерал
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