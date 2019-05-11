Не закрывая плотно дверь

Международная финансовая группа Morgan Stanley через год всё же максимально свернёт свою деятельность в России — её представители уже уведомили Центральный банк России о полном прекращении банковской и брокерской деятельности. Впрочем, хлопать дверью MS тоже не будет — американские финансисты переключатся в России на консалтинг в сфере недвижимости и инвестиций.

Любопытно, что нынешний год для Morgan Stanley в России выдался юбилейным — их представительство в нашей стране открылось 25 лет назад, правда полноценную банковскую, дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность эти ребята начали лишь в 2005 году с получением соответствующих лицензий. С вкладами физических лиц «Морган Стенли Банк» не работал, правда у каждого простого россиянина всё же был шанс «соприкоснуться с легендой»: до начала 2016 года в России действовало крупное коллекторское агентство Morgan and Stout, которое внезапно свернуло свою деятельность и вышло из «профсоюза» взыскателей НАПКА.

Санкции — как повод

Пресса тогда, помнится, изрядно потешалась над уникальной ситуацией, когда сами коллекторы — и не абы какие «однодневки», а имеющие прямое отношение к такой солидной финансовой группе — вдруг начали в буквальном смысле скрываться от должников, а вовсе не наоборот. Впрочем, коллекторский бизнес в России не настолько критично зависит от внешних санкций, насколько от них зависит бизнес инвестиционный и брокерский — основная деятельность Morgan Stanley.

А на российскую финансовую сферу введённые за «аннексию Крыма» и «агрессию на Юго-Востоке Украины» санкции повлияли, конечно, существенно. В особо сложном положении оказались именно иностранные инвестиционные банки, чьи «родные» правительства эти санкции и вводили, не сильно считаясь с интересами своих финансистов

Одной из первых «потерь» стал Royal Bank of Scotland, который обслуживал крупных корпоративных клиентов, а в 2015 году объявил о сворачивании инвестбанковской деятельности в России. Его примеру последовали Deutsche Bank, Barclays и Credit Suisse. А в прошлом году Forbes со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что якобы сильно сократить своё присутствие на российском рынке готовится российское представительство Bank Of America Merrill Lynch.

О существенном оттоке иностранных инвестиций свидетельствует и открытая статистика Центробанка — например, в прошлом году прямые инвестиции из-за рубежа в нефинансовый сектор сократились на 6,5 млрд долларов и их общий размер сравнялся с таковым в 1997 году.

При этом аналитики предсказывают, что негативный тренд здесь сохранится и в нынешнем году на фоне громкого преследования основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, о котором «Русская Планета» писала ранее.

На фоне уже начавшегося «невроза» западных инвесторов группа Morgan Stanley внешне и бровью не вела, возможно надеялась-таки укрепиться на рынке за счёт снижения конкуренции

Однако теперь она пытается избавиться от одного из самых лакомых активов — торгово-развлекательного комплекса «Галерея», приобретённого в своё время за рекордный миллиард долларов. В прессу даже попала информация, что якобы представители Группы уже провели успешные переговоры со «Сбербанком» и намерены выручить со сделки не менее 1,2 млрд долларов, однако в самом банке эту информацию уже опровергли в комментарии «Интерфаксу».

Просто не нужны

Нынешнее решение финансового гиганта практически полностью свернуть деятельность в россии экспертное сообщество явно не шокировало. Так, российский экономист Сергей Алексашенко в комментарии изданию «Сноб» счёл эту новость вполне ожидаемой, ведь, по его словам, российская экономика сегодня просто не генерирует достаточного объём инвестиционных сделок.

«Отряд не заметит потери бойца, потому что ему этот боец не нужен», — заключил эксперт.

Однако по мнению президента финансовой группы Whitestone Capital Александра Просвирякова, к нынешнему решению финансовую группу подвела вовсе не внешняя конъюнктура, а собственные системные ошибки в работе.

«Morgan Stanley — это лишь один игрок, который из-за своих решений потерял крупных клиентов, — заметил финансист. — Его место займут другие игроки, более дружественные и открытые к сотрудничеству, а российская экономика, возможно, даже выиграет от роста конкуренции».

В свою очередь, главный стратег инвестиционной компании «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров в беседе с «Русской Планетой» обратил внимание на то, что за последние годы сам рынок в России стал более самодостаточным:

«Инвестиционный бизнес в России становится более сложным, менее объёмным и менее прибыльным, в то же время качество экспертизы и сервисов российских игроков за последние десять лет существенно возросло, — отметил Александров. — В этом свете неоднозначной видится и целесообразность поддержания полноценной работы огромной финансовой группы. Просто нет уже сегодня такого спроса на это. При этом остаётся хороший спрос на консалтинговые услуги, поэтому менеджеры Morgan Stanley разумно решили «держать руку на пульсе» и это направление работы не сворачивать».