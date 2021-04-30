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Закрытая по решению России страна одобрила использование «Спутника V»
30 апреля, 2021 17:02
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Keystone Press Agency/Globallookpress
63-я страна одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это подтвердил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Применение вакцины одобрил турецкий Минздрав. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
В сообщении РФПИ говорится: «Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутника V». Общее количество населения этих стран превышает 3,2 млрд человек». Заявление приводит РБК.
Ранее Чехия остановила исследование «Спутника V». Производитель передал незначительную часть документов, по которым нельзя сделать вывод о безопасности препарата.
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