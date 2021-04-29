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Качество под большим вопросом: Чехия «заморозила» исследование «Спутника V»

Лилия Караева
29 апреля, 2021 12:59
1 мин
Лилия Караева
29 апреля, 2021 12:59
1 мин
Вакцина
XinHua/Globallookpress

В Чехии прекратили изучать документы по российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Производитель передал малую часть документов: по ним невозможно сделать вывод о безопасности препарата.

Непредоставленные документы имели прямое отношение к производству или качеству «Спутника V». О «заморозке» исследования препарата сообщил Пражский государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ).

Глава учреждения Ирэна Сторова сказала в эфире радио Radiožurnál: «Полученная документация является абсолютно недостаточной. Например, (в ней - прим.) отсутствуют данные, касающиеся производства или качества».

Она завила, что Чехия будет ждать, пока производитель предоставит дополнительные документы.

Ранее Бразилия отказалась от «Спутника V» и назвала самую большую проблему препарата.

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ТЕГИ
Чехия
Коронавирус
Документы
Спутник V
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