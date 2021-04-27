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Политика

Бразилия отказалась от «Спутника V» и назвала самую большую проблему препарата

Лилия Караева
27 апреля, 2021 08:24
1 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 08:24
1 мин
Спутник V
Luis Lima Jr via www.imago-image/www.imago-images.de/globallookpress

Российскую вакцину «Спутник V» не разрешили ввозить в Бразилию. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) единогласно проголосовало против.

Ведомство заявило о существовании «неотъемлемых рисков» в связи с отсутствием информации, которая гарантировала бы безопасность российского препарата. Отмечается, что у вакцины есть серьезный недостаток - это наличие аденовируса, который может размножаться, пишет Reuters.

Заседание длилось более четырех часов. На нем приводились заключения экспертов ведомства и мнения насчет безопасности препарата.

В России сочли, что отказ Anvisa связан с политикой. По мнению разработчиков «Спутника V», он «не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», пишет ТАСС.

Ранее специалисты сравнили смертность после вакцинации «Спутником V», прививками Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson and Johnson.

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