Бразилия отказалась от «Спутника V» и назвала самую большую проблему препарата

Политика

Российскую вакцину «Спутник V» не разрешили ввозить в Бразилию. Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) единогласно проголосовало против.

Ведомство заявило о существовании «неотъемлемых рисков» в связи с отсутствием информации, которая гарантировала бы безопасность российского препарата. Отмечается, что у вакцины есть серьезный недостаток - это наличие аденовируса, который может размножаться, пишет Reuters.

Заседание длилось более четырех часов. На нем приводились заключения экспертов ведомства и мнения насчет безопасности препарата.

В России сочли, что отказ Anvisa связан с политикой. По мнению разработчиков «Спутника V», он «не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», пишет ТАСС.

Ранее специалисты сравнили смертность после вакцинации «Спутником V», прививками Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson and Johnson.