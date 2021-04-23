Смертность после «Спутника V» и других вакцин сравнили

Наука и медицина

Смертность после вакцинации «Спутником V», вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson and Johnson сравнили. Статистику опубликовал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В официальном аккаунте российской вакцины в Twitter говорится, что для нее использовались данные из открытого доступа о числе смертей на 1 миллион доз вакцины в 13 странах. Речь идет об Индии, Бразилии, США, Франции, Германии, Великобритании, России и других государствах.

Статистика действительна на 19 апреля. Подчеркивается, что прямых доказательств связи между вакцинацией и смертями нет.

Из результатов исследования следует, что на 1 миллион привитых вакциной Pfizer и BioNTech приходится 39,4 смерти, для Moderna - 20,2, для AstraZeneca - 12,8, Johnson and Johnson - 7,5, а для «Спутника V» - 2.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» ни разу не привел к тромбозу.