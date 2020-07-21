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Законопроект об удаленной работе для россиян прошел первое чтение

Антон Мельников
21 июля, 2020 18:35
1 мин
ы
Pixabay

В Государственной думе прошло первое чтение законопроекта об удаленной работе. Законопроект получил одобрение.

Новый законопроект об удаленной работе упрощает временный перевод работников на дистанционный режим работы. В частности, проект ограничивает перечень оснований для увольнения работников, которые трудятся в удаленном режиме. В случае одобрения всех предлагаемых поправок, работодатель будет иметь возможность уволить таких сотрудников только на основаниях, закрепленных в Трудовом кодексе.

Авторы законопроекта также предлагают предусмотреть право работника находиться офлайн в определенное время и, например, не отвечать на письма и звонки руководителя, передает РБК.

Также законопроект уточнит само понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной и комбинированной.

Ранее в Госдуме захотели полного контроля над зарубежными счетами россиян.

темы
Россия
Госдума
удаленка
законопроект
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