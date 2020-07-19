В Госдуме захотели полного контроля над зарубежными счетами россиян

Бизнес

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В Госдуме РФ готов ко второму чтению законопроект, обязывающий резидентов Российской Федерации отчитываться о любом движении своих зарубежных активов в Федеральную налоговую службу.

Документ будет вынесен на рассмотрение Думы 21 июля. В ходе поправок к изначальной версии законопроекта, было принято решение обязать резидентов отчитываться не только о денежных, но и об иных финансовых активах за рубежом.

Положения о предоставлении сведений, в случае принятия законопроекта, начнут своё действие с 1 января 2021 года. Поправки к проекту поддержал комитет Думы по финансовому рынку, передает РИА «Новости».