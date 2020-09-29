Законность карантина в Подмосковье оценит Конституционный суд

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Конституционный суд России принял к рассмотрению первую жалобу на незаконность указа губернатора, ограничивающего передвижение граждан в период пандемии. Речь идет о постановлении подмосковного главы Андрея Воробьева о «режиме повышенной готовности», или так называемой самоизоляции.

В КС обратился Протвинский городской суд, рассмотревший дело против местного жителя Сергея Пантюхова, который вышел из дома в нарушение режима самоизоляции. Судьи со ссылкой на статью 27 Конституции посчитали, что у властей нет права ограничивать свободу передвижения. Они попросили КС оценить соответствие постановления Воробьева основному закону страны. Губернатор в указе разрешал гражданам выходить из дома в магазин, аптеку, больницу, на прогулку с собакой и для выноса мусора.

В апреле 2020 года на Пантюхова составили протокол за выход из дома без необходимости. Он признал факт выхода и вину в правонарушении, но суд решил его не штрафовать и закрыл дело.

Фемида сочла, что у губернаторов нет полномочий ограничивать передвижение граждан. В обращении в КС есть ссылка на указ президента Владимира Путина от 2 апреля, которым губернаторам поручено «установить особый порядок передвижения лиц и транспортных средств» на своих территориях, но документ не разрешал ограничивать права граждан, пишет «Коммерсантъ». Эта же позиция указана в обращении в КС.

Ранее в России пытались оспорить указы губернаторов, но суды оставляли дела без движения или возвращали иски.

25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом карантине в столице.