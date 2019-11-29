Закон о домашнем насилии возмутил даже авторов

Мало какая инициатива депутатов вызывала столько же споров, как пресловутый закон о домашнем насилии. Общество раскололось, а конструктивная критика свелась к глупому спору «можно ли бить баб» - или таки нет. Но, как это обычно бывает, реальность оказалась намного сложнее. Что не так со скандальным законопроектом и с чего нужно начать борьбу против насилия – разбиралась «Русская Планета».

Что за закон, и кто его продвигает?

Совет Федерации наконец-то вывесил полный текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Законопроект активно продвигала известная телеведущая и депутат Оксана Пушкина, но от нынешней редакции она не в восторге. Среди сторонников скорейшего принятия документа была также уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Как считают авторы законопроекта, в России отсутствует эффективный механизм защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. Для сокращения печальной статистики (а она и впрямь печальна, но об этом чуть позже) предлагается принять целый комплекс мер, прежде всего, профилактических. Среди нововведений фигурирует такое понятие, как защитное предписание, которое запрещает вступать в любые контакты с жертвой на протяжении 30 дней и более, а также помощь в социальной адаптации и реабилитации пострадавших от насилия.

В середине октября 182 региональные православные и родительские организации призвали Владимира путина не принимать закон, так как он носит «откровенно деструктивный характер». 21 ноября в Москве прошёл митинг против законопроекта о домашнем насилии, в котором приняли участие представители движения «Сорок сороков» и протоиерей Всеволод Чаплин. По мнению собравшихся, закон – инструмент, навязываемый россиянам прозападными феминистками, который будет использован для разрушения семьи как таковой.

Оксана Пушкина, в свою очередь, сообщала об угрозах в её адрес из-за работы над документом – по её словам, это были «те же самые люди», которые протестовали из-за проката нашумевшего фильма «Матильда».

О чём говорит статистика?

За неполный прошедший 2019-й год, если верить данным МВД, в российских семьях было зафиксировано 15 381 преступлений против женщин. За весь 2018 год таких преступлений было 21 390. В 2017, согласно Росстату, в ходе семейных конфликтов пострадали 25 700 женщин и 10 400 мужчин.

Правозащитники уверены, что реальные цифры намного больше. Женщинам нередко отказывают в возбуждении дела, а большинство предпочитает не обращаться в полицию и сразу идёт просить помощь у фондов и организаций, считает директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина.

Косвенным подтверждением этого тезиса можно считать другой показатель: количество осуждённых за убийство женщин. Как подсчитали в «Медиазоне» и «Новой газете», до 79% россиянок, севших за убийство, страдали от насилия в семье. Анализ дел об убийствах при превышении самообороны показал, что в 83%случаев погибший был партнёром женщины. Кроме того, в 40% случаев погибший регулярно избивал свою жену или сожительницу.

Но статистикой, как мы знаем, можно вертеть как угодно. А уж при лоббировании определённого законопроекта – и подавно. Так вот, по статистике ГИАЦ МВД, в 2018 году из 107 450 официально зарегистрированных насильственных преступлениях против женщин только 22,8% были совершены членами семьи, непосредственно супругами - 12,5%.

Откуда взялась часто упоминаемая авторами законопроекта цифра в 14 тысяч женщин, которых якобы каждый год убивают в России их же мужья – тоже до конца не понятно. Ведь всего, как сообщила эксперт ВНИИ МВД РФ Елена Тимошина, за 2018 год в ходе семейных конфликтов были убиты 253 женщины. Много. Но не 14 тысяч.

История борьбы

О цифрах нельзя спорить, если речь идёт о человеческих жизнях. К тому же, проблема насилия в семьях действительно есть, причём с ней сталкиваются не только женщины, но и дети, старики, и мужчины. Да что уж там, насилия в последние годы в целом становится всё больше.

Борьба против насилия в семье актуализировалась в 2016 году, когда депутаты решили уравнять закон о побоях в отношении родственников с наказанием за избиение других людей и приняли так называемый закон о декриминализации побоев. За первое совершённое преступление полагалась лишь административная ответственность, а уголовная – лишь при повторном обращении потерпевшего.

Несмотря на то, что законопроект по-прежнему позволял наказывать нарушителя даже в первый раз, вплоть до ареста, на деле правоохранительные органы стали реже принимать заявления, объясняя это нежеланием лезть во внутрисемейные разборки.

Разговоры о том, что России нужен отдельный закон для борьбы с насилием в семьях, ходят с тех самых пор. Первый вариант законопроекта был внесён в Госдуму в том же 2016 году, но дальше первого чтения не прошёл. Нынешний вариант законопроекта разработан членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы – в частности, Оксаной Пушкиной. Он активно обсуждался на различных площадках, в том числе на парламентских слушаниях, но полный текст до сегодняшнего дня в открытом доступе нигде не публиковался.

Кого защищаем и от чего?

При беглом ознакомлении с текстом законопроекта становится ясно, почему его так долго прятали. И невольно закрадывается мысль, что противники закона из «Сорок сороков», над которыми так глумились в некоторых СМИ, в чём-то были правы.

Законопроект перекликается с идеями, изложенными в так называемой Стамбульской конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин, ратифицировать которую ранее призывала – сюрприз! - Оксана Пушкина. По сути, конвенция переводит насилие в отношении женщин в разряд нарушений прав человека и рассматривает его как форму дискриминации. А это означает, что если государства не реагируют на него соответствующим образом, то на них возлагается ответственность за такое насилие. Санкции, например. Или ещё чего-нибудь.

Во многих европейских странах ратификация Стамбульской конвенции встретила ожесточённое сопротивление со стороны общественности. В каких-то государствах - в Великобритании, Болгарии, Чехии, Ирландии, Латвии и других - конвенция не принята вовсе. Это не значит, что чехи одобряют насилие над женщинами. Просто там считают, что уже имеющегося законодательства вполне достаточно.

С первых же строк становится понятно: предлагаемый законопроект защитить от побоев не сможет никого. Поскольку – цитата - семейно-бытовое насилие —умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания и (или) имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления. То есть для реальных избиений или угрозе жизни есть уголовный кодекс и КоАП. А для чего же тогда нужен этот законопроект? А вот для чего.

Одно из главных нововведений – это запрет приближаться к жертве и общаться с ней (даже через интернет) на срок вплоть до 60 дней. Причём предписание, так называемый защитный ордер, может быть выписано по согласию жертвы либо по заявлению её законных представителей. Без суда. А после суда и того хлеще - можно будет запретить приближаться к жертве на год, или обязать виновника покинуть место совместного жительства. То-то обрадуются нечестные на руку риелторы, мошенники всех мастей, да и просто желающие поживиться за чужой счёт.

В глаза также бросается расплывчатость формулировок. Собственно насилие заменено понятием причинения страдания, причём не только физического, но и психического, а также финансового. Но что под этим понимать? Кому-то просьба мужа принести из холодильника бутылочку холодненького может показаться ужасным сексизмом, а значит, дискриминацией. Или женщина сидит дома и не работает, из-за чего попадает в зависимость от зарплаты мужа: снова страдание, как не трудно догадаться, финансовое. А если жена сварила холодный борщ – это можно считать причинением психологического вреда?

Оставим это на совести авторов законопроекта. Да и трудно ожидать от наших законотворцев чего-то другого. Тем более, пресловутый закон, судя по всему, долго гулял по комитетам и инстанциям и в результате превратился вот в ЭТО. Не будем также гадать, почему при столь откровенных юридических провалах в спорном законопроекте (часть из которых была известна ещё до опубликования полного текста законопроекта) его противники апеллируют не к очевидным вещам, а призывают не лезть в семью вообще никому и никогда? Да ещё и добавляют – ну, бывает, поругаются, подерутся, что тут такого? У Маргариты Грачевой поинтересуйтесь, что такого.

Кто виноват и что делать?

Куда интереснее выяснить, кто и зачем устроил в России этот нелепый балаган. Почему нас заставляют выбирать между двух очевидных зол – между правом безнаказанно бить домочадцев и передачей полного контроля над семьёй (включая детей) государству?

Почему вместо кодификации уже имеющегося законодательства мы плодим бесчисленные законопроекты, которые регулируют одно и то же и при этом противоречат друг другу? Разве для того, чтобы закон работал, он должен быть обязательно свежим? Почему уже имеющиеся нормы попросту не работают? Может, лучше выяснить у полиции, что мешает им принимать заявления? И почему полиция и другие уполномоченные органы чаще всего вообще ничем не могут помочь избитым женщинам?

Кто-то скажет: лучше принять закон. Пусть в таком виде, зато это поможет сохранить жизни уже сейчас, а с поправками мы уж как-нибудь разберёмся. Но нет ничего более постоянного, чем временное. А отложенные последствия от принятия закона в его нынешнем виде по своим последствиям будут катастрофичны. Посмотрите, к чему привело закручивание гаек в отношении семей США и Европе. Как движение #MeToo уничтожает карьеры. Как мужчины боятся даже посмотреть в сторону женщин, чтобы не попасть под каток воинствующего феминизма, не лишиться работы, репутации, денег и свободы. При том, что с семейным насилием Стамбульская конвенция справиться не особенно-то и смогла.

Не стоит забывать, что качество любых законов напрямую зависит от качества тех, кто эти законы придумывает и принимает. Если мы и правда хотим жить в здоровом обществе - нужно начать хотя бы с этого.