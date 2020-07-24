Захватившего в заложники начальника уголовного розыска украинца так и не нашли

Общество

Фото: Новороссия

Полиция Украины второй день продолжает поиски Романа Скрипкина, который накануне в Полтаве взял в заложники начальника областного уголовного розыска Виталия Шияна.

Как рассказал в эфире телеканала «Украина 24» пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин, правоохранители призывают местных жителей быть очень осторожными, а при виде подозрительных людей обращаться к силовикам.

Напомним, накануне полиция Украины попыталась задержать подозреваемого в угоне автомобилей. Однако, не желая сдаваться силовикам, мужчина достал гранату, и, угрожая взрывом, взял в заложники одного из силовиков. Полицейские договорились об обмене заложника - вместо сотрудника полиции ему передали начальника уголовного розыска, а также предоставили требуемый служебный автомобиль.

На нем Скрипкин отправился к Киеву. Однако по дороге внезапно бросил автомобиль посреди дороги и скрылся в лесу. Заложника освободили, он не пострадал.