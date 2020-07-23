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Общество
На Украине мужчина с гранатой взял в заложники начальника уголовного розыска
23 июля, 2020 12:25
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Страница Национальной полиции Украины в Facebook
В украинской Полтаве мужчина взял в заложники начальника областного уголовного розыска полковника Виталия Шияна. Он угрожает взорвать гранату.
Полиция вступила с ним в переговоры - тот требовал предоставить ему машину. Силовики дали автомобиль - сейчас преступник направляется к выезду из города, говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
Полицейские договорились об обмене заложника - вместо сотрудника полиции ему передали начальника уголовного розыска.
Накануне в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Он удерживал людей более 12 часов. Чтобы злоумышленник освободил людей, президент Украины Владимир Зеленский по его требованию записал видео, в котором советовал смотреть фильм «Земляне».
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