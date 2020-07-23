По состоянию на 23 июля 10:00
Заболевших795 038
За последние сутки5 848
Выздоровело580 330
Умерло12 892
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

На Украине мужчина с гранатой взял в заложники начальника уголовного розыска

Лилия Караева
23 июля, 2020 12:25
1 мин
Захват заложников в Полтаве
Страница Национальной полиции Украины в Facebook

В украинской Полтаве мужчина взял в заложники начальника областного уголовного розыска полковника Виталия Шияна. Он угрожает взорвать гранату.

Полиция вступила с ним в переговоры - тот требовал предоставить ему машину. Силовики дали автомобиль - сейчас преступник направляется к выезду из города, говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Полицейские договорились об обмене заложника - вместо сотрудника полиции ему передали начальника уголовного розыска.

Накануне в Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Он удерживал людей более 12 часов. Чтобы злоумышленник освободил людей, президент Украины Владимир Зеленский по его требованию записал видео, в котором советовал смотреть фильм «Земляне».

темы
Украина
полиция
заложники
Полтава
1 мин