Захваченные пиратами российские моряки освобождены – их держали в плену 5 месяцев

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Захваченные пиратами в Экваториальной Гвинее трое российских моряков освобождены. Об этом сообщила пресс-служба посольства Российской Федерации в Нигерии.

Поясняется, что моряки были выпущены на волю 5 октября в результате совместных усилий дипломатов Посольства России в Абудже, нигерийских властей и судовладельческой компании.

Российские моряки – Алексей Перфильев, Валентин Нечай, Вячеслав Сечин – были захвачены пиратами в мае текущего года с торговых судов «Рио Митонг» и «Джиблоо» в экватогвинейских водах. Сейчас они находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт. Перед возвращением домой им предстоит пройти медосмотр, несмотря на то, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что пираты в Гвинейском заливе похитили 13 и 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader.