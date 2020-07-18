Вооруженные пираты в Гвинейском заливе похитили россиян

Общество

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Накануне утром пираты в Гвинейском заливе похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера Curacao Trader. О случившемся сообщил портал Maritime Bulletin со ссылкой на заявление компании Alison Management Corp, которая и владеет танкером.

В данный момент судно дрейфует с ограниченными возможностями на борту, к нему на помощь направляется спасательное судно.

Как следует из данных Dryad Global, в момент нападения судно направлялось в Того. На его борт поднялись восемь воруженных пиратов и захватили большую часть команды.

Россия проверяет информацию о захвате граждан. Украина заявляет, что среди похишенных — четверо украинцев.