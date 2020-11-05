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Загрязненный воздух влияет на психику людей

Дмитрий Байков
5 ноября, 2020 07:10
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фото: Pixabay

Британские учёные выявили связь между загрязнённым воздухом больших городов и психическими расстройствами жителей. Итоги исследований опубликованы в научном журнале Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Ученые на протяжении 5 лет анализировали данные о психическом и физическом здоровье 1 700 добровольцев, проживающих в густонаселенных районах Лондона.

Результаты исследований показали, что люди, проживающие в районах с загрязненным воздухом, испытывают разные типы депрессии и тревоги. Также специалисты отметили физические симптомы: боль в животе, одышка и проблемы со сном, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что международная группа ученых пришла к выводу, что отчаяние является важным фактором, который может влиять на смертность.

При этом ученые установили закономерность: все ушедшие из жизни «от отчаяния» люди, не имели высшего образования.

темы
общество
ученые
загрязнение
воздух
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