Отчаяние убивает людей без высшего образования

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Международная группа ученых пришла к выводу, что отчаяние является важным фактором, который может влиять на смертность.

При этом ученые установили закономерность: все ушедшие из жизни «от отчаяния» люди, не имели высшего образования.

Отчаяние и потеря надежды ведет к расстройству психики и депрессивному состоянию. В итоге люди в возрасте 45-54 лет, не имеющие высшего образования, уходили из жизни сами или в результате алкоголизма или передозировок наркотиков, пишет «Naked Science».