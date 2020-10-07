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Загрязнением воды на Камчатке займется СК: прокуратура требует возбудить уголовное дело

Марьям Ибрагимова
7 октября, 2020 13:21
1 мин
Фото: Twitter @ivan_mks63
Фото: Twitter @ivan_mks63

Прокуратура Камчатского края направила в Следственный комитет материалы проверки о загрязнении Тихого океана для возбуждение уголовного дела. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

Между тем на сайте Генпрокуратуры поясняется, что в результате исследования проб воды у берегов Камчатки, было обнаружено превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу в 2,5 раза.

«Всего в рамках проводимых мероприятий привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка и др., – отмечают в Генпрокуратуре. – Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы».

Ранее губернатор края Владимир Солодов назвал две возможные причины загрязнения воды на Камчатке – техногенные токсины, либо микроводоросли.

темы
Камчатка
загрязнение
Тихий океан
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