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«Это от микроводорослей»: названы возможные причины загрязнения воды на Камчатке

Марьям Ибрагимова
6 октября, 2020 16:14
2 мин
Фото: ocean-media.su
Фото: ocean-media.su

Названы две наиболее возможные причины загрязнения воды на Камчатке – это могут быть техногенные токсины, либо токсины от цветения водорослей. Специалисты считают, что последняя версия может оказаться самой достоверной.

«Я в начале в нее совсем не верил, я вам честно скажу, это заражение и токсины природного происхождения от микроводорослей, фитопланктона, – цитирует губернатора края Владимира Солодова агентство РИА Новости. – Ученые говорят, что это вполне вероятная причина загрязнения».

По словам главы региона, именно цветение микроводорослей могло привести и к гибели животных, и к повреждениям человека. Кроме того, источником загрязнения акватории Тихого океана может быть и Козельский полигон ядохимикатов, куда уже выезжала природоохранная прокуратура и взяла пробы воды. Результаты анализов станут известны уже в среду.

Ранее загрязнение воды у берегов Камчатки предположительно связали с разгерметизацией емкостей затонувших судов.

темы
загрязнение
камчатка
Тихий океан
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