Причина загрязнения воды на Камчатке кроется глубоко в воде

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Загрязнение воды у берегов Камчатки, которое повлекло за собой гибель морских животных, могло произойти из-за разгерметизации емкостей затонувших судов, сообщил председатель организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин.

В Авачинской бухте находятся брошенные суда, среди которых есть как рыбацкие, так и оставшиеся от военно-морской базы. Причиной гибели животных стало токсичное вещество, которое попало в воду после разрушения корпуса корабля, считает эксперт.

По данным Нагибина, в бухте насчитывается около 150 судов. Он отметил, что вопрос о подъеме затопленных судов поднимался неоднократно.

Еще одна возможная причина гибели морских обитателей может быть связано с расконсервацией расположенного неподалеку полигона «Козельский», на котором хранятся пестициды, пишут «Известия».

Тем временем, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что не видит катастрофы в загрязнении прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке. Свое мнение он аргументировал отсутствием человеческих жертв.

Также Кобылкин также отверг версию о техногенной природе загрязнения. Он сослался на исследование образцов с туш мертвых животных, которое не показало следов нефтепродуктов.