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Глава Минприроды не увидел катастрофы в гибели морских животных на Камчатке

Антон Мельников
5 октября, 2020 20:12
2 мин
у
Youtube / varlamov

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что не видит катастрофы в загрязнении прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке. Свое мнение он аргументировал отсутствием человеческих жертв.

«Для нас масштаба катастрофы нет, ни один человек не погиб, ни один человек не пострадал. Я разговаривал с ребятами — восемь серферов получили, как пишут, ожог роговицы глаза, но это на самом деле каплями, растворами лечится — это не такой сильный ожог», - заявил министр.

Также Кобылкин также отверг версию о техногенной природе загрязнения. Он сослался на исследование образцов с туш мертвых животных, которое не показало следов нефтепродуктов.

При этом эксперты Greenpeace сообщают, что было обнаружено несколько пятен неизвестного происхождения в бухтах полуострова. Пятна находятся не только на поверхности воды, но также и на глубине, и движутся вдоль берега в сторону Южно-камчатского заказника, признанного объектом наследия ЮНЕСКО, передает Telegram-канал «Подъём».

Ранее эколог рассказала о причинах экологической катастрофы на Камчатке, читайте об этом в нашем материале.

темы
экология
Минприроды
Камчатка
загрязнение
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