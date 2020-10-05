Ученый рассказала о причинах экологической катастрофы на Камчатке

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Заведующая кафедрой охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Лариса Рудакова рассказала, из-за чего загрязняющие вещества могли попасть в океанические воды на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа.

Рудакова однозначно заявила, что загрязнение произошло в результате деятельности человека.

«В любом случае такие явления – результат деятельности человека. Попадание загрязняющих веществ, особенно токсичных, в водные объекты всегда связано или непосредственно со сбросами сточных вод промышленных предприятий и объектов хозяйственной деятельности в водоем, или с утечками <…> Еще одной причиной могут стать чрезвычайные и аварийные ситуации», – сообщила профессор Рудакова.

Также завкафедрой отметила, что в воду, возможно, попали вещества 1-го и 2-го класса опасности, а не только найденные фенол и нефтепродукты, которые относятся к 3-му классу опасности. Вещества 3-го класса распадаются около 60 суток при 20 °C.

«Возможно, судя по вызванным эффектам, наряду с этими загрязняющими веществами в воду попали компоненты с более высоким токсикологическим эффектом – 1-го и 2-го классов опасности. К ним относятся тяжелые металлы, пестициды и стойкие органические соединения. Сейчас специалисты отобрали пробы воды, донных отложений и биологических объектов для изучения. Современные аналитические методы исследования позволяют выявить широкий спектр загрязняющих веществ с низкими концентрациями, и, надеемся, аналитикам удастся обнаружить присутствие опасных токсикантов», – пояснила Рудакова.

Профессор добавила, что в отличие от загрязнителей 3-го класса, вещества с 1-м и 2-м более стойкие и сохраняются в природе дольше. Последствия при попадании токсичных соединений в водоемы могут носить острый и хронический характер.

Г-жа Рудакова отметила, что, если попавшие в воду вещества растворимы, ликвидировать последствия экологической катастрофы будет крайне затруднительно, так как не удастся локализовать пятно загрязнения, передает пресс-служба ПНИПУ.

Ранее в Минприроды прокомментировали анализы проб воды с Камчатки.