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В Минприроды прокомментировали анализы проб воды с Камчатки

Антон Мельников
5 октября, 2020 17:34
1 мин
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Youtube / Телеканал Дождь

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что в пробах воды с Камчатки нет превышений по содержанию нефти.

«Все говорят о нефти, о нефтепродуктах, о разливах, но по большому счету все анализы, которые мы взяли с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что превышений по нефти ни в воде, ни на суше нет», ― заявил Кобылкин.

Министр добавил, что анализы показали небольшие превышения содержания железа и фосфатов, но такое фиксировалось и ранее.

Напомним, в конце сентября местные жители сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также сообщалось о тысячах морских животных, которые выбросились на берег в бухтах Малая и Большая Лагерная и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно, передают «Известия».

темы
нефть
экология
Камчатка
загрязнение
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