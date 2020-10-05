В Минприроды прокомментировали анализы проб воды с Камчатки

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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что в пробах воды с Камчатки нет превышений по содержанию нефти.

«Все говорят о нефти, о нефтепродуктах, о разливах, но по большому счету все анализы, которые мы взяли с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что превышений по нефти ни в воде, ни на суше нет», ― заявил Кобылкин.

Министр добавил, что анализы показали небольшие превышения содержания железа и фосфатов, но такое фиксировалось и ранее.

Напомним, в конце сентября местные жители сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Также сообщалось о тысячах морских животных, которые выбросились на берег в бухтах Малая и Большая Лагерная и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно, передают «Известия».