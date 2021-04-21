Загибайте пальцы: стало известно о банковских вкладах и квартирах Владимира Путина

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У президента России Владимира Путина есть сбережения, которые он хранит на депозите в банке. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у Путина есть банковские вклады. Президент, как и большинство россиян, получает и ежемесячное жалование, и пенсионные выплаты путем перечисления этих средств на банковскую карту.

Песков не стал раскрывать подробности и не называл кредитную организацию, в которой у главы государства открыты депозиты, в эфире радио «Комсомольская правда».

Годовой доход президента в 2020-м составил почти 10 млн рублей. Среди его активов числится две квартиры, два гаража, задекларированы три автомобиля: «ГАЗ М21», «Нива» и «Волга», а также прицеп «Скиф».

Также Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса.