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Зафиксированы первые случаи мошенничества под видом переписи населения
15 октября, 2021 18:48
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Alexander Rekun/Global Look Press
Стало известно о первых случаях мошенничества во время Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.
По его словам, мошенники маскируются под специалистов, работающих с документами во время переписи населения. Злоумышленники звонят людям под предлогом проведения сверки данных и пытаются узнать у жертв личную информацию.
При этом отмечается, что интерес мошенников к теме переписи населения не носит массовый характер, пишет РБК.
Владимир Путин начал перепись населения России с себя и призвал последовать его примеру.
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