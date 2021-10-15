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Путин принял участие во Всероссийской переписи населения и призвал последовать его примеру
15 октября, 2021 17:54
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения. Об этом сегодня, 15 октября сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин заполнил анкету онлайн — через портал госуслуг и призвал всех россиян последовать его примеру. Это не формальная работа, отметил президент. Он подчеркнул, что данные переписи позволят государству принимать более выверенные и эффективные решения в экономике, в социальных областях, здравоохранении, образовании и демографии, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Всероссийская перепись населения стартовала сегодня и продлится до 14 ноября.
Она проходит в двух форматах: цифровом и гибридном.
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