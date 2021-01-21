Общество

Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня юриста Фонда борьбы с коррупцией и соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь за призывы к участию в несогласованной акции 23 января. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин, передает ТАСС в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что РКН пригрозил социальным сетям штрафами за агитацию подростков к участию в массовых протестах.