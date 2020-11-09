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Задержан устроивший стрельбу солдат-срочник Антон Макаров
9 ноября, 2020 15:24
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фото: Flickr
Солдат-срочник Антон Макаров, который сегодня утром напал с топором на офицера, а затем захватив пистолет, убил двоих сослуживцев, задержан.
Сообщается, что Макарова задержали сотрудники полиции, военнослужащий сопротивления не оказывал.
У задержанного изъяли огнестрельное оружие, которое он забрал у убитого майора, сообщает телеграм-канал «Mash».
Солдат-срочник Антон Макаров расстрелял сослуживцев в воинской части под Воронежем после конфликта с майором, который прибыл с проверкой суточного наряда. После словесной перепалки парень отобрал у того пистолет и 16 патронов, а потом выстрелил.
К дежурному офицеру Ермолаеву подбежал водитель. Увидев это, Макаров применил оружие и в отношении него. Также был ранен еще один военнослужащий.
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