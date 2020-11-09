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Солдат-срочник Антон Макаров расстрелял сослуживцев в воинской части под Воронежем после конфликта с майором, который прибыл с проверкой суточного наряда. После словесной перепалки парень отобрал у того пистолет и 16 патронов, а потом выстрелил.

К дежурному офицеру Ермолаеву подбежал водитель. Увидев это, Макаров применил оружие и в отношении него. Также был ранен еще один военнослужащий.

Краткая «картина» трагедии описана в информационном сообщении о совершении убийства военнослужащим срочной службы. Документ за подписью оперативного дежурного подполковника Жилкина опубликовал Telegram-канал Baza.

Известно, что до службы в армии Макаров учился на полицейского. Педагоги-офицеры вспоминают о нем, как о вспыльчивом, недисциплинированном и чрезмерно агрессивном студенте.

Напомним, около 5 часов утра на аэродроме «Балтимор» под Воронежем 20-летний солдат открыл стрельбу по военнослужащим. Погибли три человека, один ранен.