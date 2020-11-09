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В Воронеже солдат-срочник расстрелял сослуживцев на территории воинской части

Лилия Караева
9 ноября, 2020 09:26
1 мин
Военнослужащие
Izvmor.ru

В Воронеже солдат-срочник расстрелял сослуживцев на территории воинской части. По предварительным данным, убиты три человека, один ранен.

Трагедия произошла в 5 утра на военном аэродроме «Балтимор». 20-летний солдат-срочник Антон Макаров с топором и пистолетом напал на людей.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», погибли трое - их тела обнаружили в служебном помещении аэродрома. Сам солдат сбежал. Его до сих пор разыскивают.

Служивший в воинской части №23326 Макаров имеет при себе пистолет и два магазина патронов.

25 октября 2019 года солдат в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев во время смены караула. Погибли два офицера и шесть срочников. На допросе он заявлял, что перед расстрелом ему угрожали изнасилованием.

темы
происшествия
расстрел
воинская часть
Воронеж
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