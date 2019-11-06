Шамсутдинова перед стрельбой по сослуживцам хотели изнасиловать

Солдат Рамиль Шамсутдинов во время дачи показаний заявил, что расстрелял сослуживцев из-за угрозы «опустить». По его словам, изнасилования практиковались в воинской части.

Рядовой признался, что в самом начале службы у него отобрали телефон. Родителям он об этом не сказал, а сим-карту периодически вставлял в чужие аппараты. Кроме телефона, у него отнимали деньги.

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — сказал он.

Шамсутдинов рассказал, что в тот день офицеры пообещали его «опустить» после караула. Он отметил, что до него «опускали» других солдат, но в тот день была его очередь.

«Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — приводит слова Рамиля издание Baza.

Ранее сообщалось, что к солдату в СИЗО приехал отец. В беседе с сыном он узнал, что в армии была дедовщина.