Отец Шамсутдинова приехал к сыну в СИЗО и узнал причину бойни
Отец солдата, убившего 8 сослуживцев в Забайкальском крае, посетил СИЗО, где находится сын. Он узнал, что устроить стрельбу его подтолкнули постоянные длительные издевательства.
Салим Шамсутдинов приехал в Читу из Тюменской области. Там в СИЗО находится его сын Рамиль – он арестован на два месяца.
Из разговора с ним отец узнал, что сына «довели до такого состояния» неуставные отношения между сослуживцами, пишет РБК.
«Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним», - заявил он.
Шамсутдниов-старший выразил надежду, что сына приговорят к 15 годам тюрьмы. «Хотя бы не пожизненное, он же еще молодой», - сказал он.
Напомним, 20-летний солдат застрелил 8 человек в военной части в поселке Горный Читинского района Забайкальского края. Комиссия Минобороны выяснила, что у него был личный конфликт с офицером. Один из срочников заявлял, что один из лейтенантов постоянно унижал подчиненных. В «Комитете солдатских матерей» заявили, что лейтенант окунал Шамсутдинова головой в унитаз.
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