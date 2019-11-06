Отец Шамсутдинова приехал к сыну в СИЗО и узнал причину бойни

Отец солдата, убившего 8 сослуживцев в Забайкальском крае, посетил СИЗО, где находится сын. Он узнал, что устроить стрельбу его подтолкнули постоянные длительные издевательства.

Салим Шамсутдинов приехал в Читу из Тюменской области. Там в СИЗО находится его сын Рамиль – он арестован на два месяца.

Из разговора с ним отец узнал, что сына «довели до такого состояния» неуставные отношения между сослуживцами, пишет РБК.

«Что его могло вывести? Сразу понятно — дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним», - заявил он.

Шамсутдниов-старший выразил надежду, что сына приговорят к 15 годам тюрьмы. «Хотя бы не пожизненное, он же еще молодой», - сказал он.

Напомним, 20-летний солдат застрелил 8 человек в военной части в поселке Горный Читинского района Забайкальского края. Комиссия Минобороны выяснила, что у него был личный конфликт с офицером. Один из срочников заявлял, что один из лейтенантов постоянно унижал подчиненных. В «Комитете солдатских матерей» заявили, что лейтенант окунал Шамсутдинова головой в унитаз.