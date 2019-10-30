Перед стрельбой солдата в Забайкалье окунали головой в унитаз

Перед стрельбой солдата в Забайкалье окунали головой в унитаз

ok.ru

Солдата Рамиля Шамсутдинова, который убил восемь сослуживцев, заставляли драить туалет, а из-за плохой уборки окунали головой в унитаз. Об этом рассказала председатель «Комитета солдатских матерей» Валентина Мордова.

По ее словам, один из лейтенантов заставил военнослужащего учить устав и драить туалет. После этого он заявил, что убрано плохо, и окунул Шамсутдинова в унитаз. Когда солдат дал сдачи, лейтенант поручил другим сослуживцам «воспитывать» его, пишет Lenta.ru.

Ранее комиссия Минобороны установила, что причиной расстрела стал личный конфликт Шамсутдинова с одним из офицеров. Версия о физическом насилии не нашла подтверждения.

Напомним, в военной части в поселке Горный Забайкальского края солдат-срочник при смене караула застрелил восемь сослуживцев, еще двое ранены. Первым был убит командир роты. Солдата арестовали, о содеянном он не жалеет.

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