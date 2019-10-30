Названы причины расстрела в воинской части Забайкалья

Комиссия Министерства обороны, расследующая обстоятельства расстрела солдат в забайкальском поселке Горный, установила причины произошедшего.

Случаи физического насилия над солдатом-срочником из Тюменской области Рамилем Шамсутдиновым не подтвердились. Комиссией установлено, что у военнослужащего был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула. К трагедии могла привести повышенная психологическая нагрузка во время несения караульной службы.

Также отмечается, что командиры удаленной воинской части редко контролировали обстановку. Работа с личным составом была плохо организованна, подбор военнослужащих для дежурств и караулов не контролировался, пишет РБК.

Солдат-срочник в Забайкалье расстрелял сослуживцев во время смены караула. В результате погибли восемь военных, двое ранены.