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Общество
Задержан дравшийся с силовиками на митинге оппозиции чеченец. Обещали «отмазать»
28 января, 2021 11:01
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Скриншот видео
20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева задержали после драки с сотрудниками Росгвардии на московском митинге оппозиции 23 января. Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов ранее обещал ему «помочь с властями».
Джумаев задержан в Псковской области - после инцидента он сбежал туда к матери. О задержании сообщил источник «Интерфакса».
Юношу везут на допрос в управление Следственного комитета по Москве.
Ранее в сети появилось видео, на котором чеченец яростно бьет руками и ногами полицейских, те отбиваются дубинками.
После этого «правая рука» главы Чечни Адам Делимханов опубликовал обращение к юноше, в котором просил сдаться и предложил помощь. «Рамзан сказал, что с властями поможет», - говорилось в нем.
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