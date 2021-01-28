Общество

20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева задержали после драки с сотрудниками Росгвардии на московском митинге оппозиции 23 января. Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов ранее обещал ему «помочь с властями».

Джумаев задержан в Псковской области - после инцидента он сбежал туда к матери. О задержании сообщил источник «Интерфакса».

Юношу везут на допрос в управление Следственного комитета по Москве.

Ранее в сети появилось видео, на котором чеченец яростно бьет руками и ногами полицейских, те отбиваются дубинками.

После этого «правая рука» главы Чечни Адам Делимханов опубликовал обращение к юноше, в котором просил сдаться и предложил помощь. «Рамзан сказал, что с властями поможет», - говорилось в нем.