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Задержан дравшийся с силовиками на митинге оппозиции чеченец. Обещали «отмазать»

Лилия Караева
28 января, 2021 11:01
1 мин
Лилия Караева
28 января, 2021 11:01
1 мин
Сайд-Мухаммад Джумаев
Скриншот видео

20-летнего уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева задержали после драки с сотрудниками Росгвардии на московском митинге оппозиции 23 января. Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов ранее обещал ему «помочь с властями».

Джумаев задержан в Псковской области - после инцидента он сбежал туда к матери. О задержании сообщил источник «Интерфакса».

Юношу везут на допрос в управление Следственного комитета по Москве.

Ранее в сети появилось видео, на котором чеченец яростно бьет руками и ногами полицейских, те отбиваются дубинками.

После этого «правая рука» главы Чечни Адам Делимханов опубликовал обращение к юноше, в котором просил сдаться и предложил помощь. «Рамзан сказал, что с властями поможет», - говорилось в нем.

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ТЕГИ
митинг
драка
чеченец
1 мин
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