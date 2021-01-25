Политика

Советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов обратился к чеченцу, который яростно дрался с ОМОНом во время субботней акции в Москве. «Правая рука» чеченского лидера Рамзана Кадырова пообещал «помочь с властями».

Делимханов обратился к юноше в Instagram на чеченском языке. Перевод речи опубликовал Telegram-канал Baza.

Народный избранник заявил, что если чеченец не поддерживает взгляды участников митинга, то ему помогут с правоохранительными органами. «Рамзан сказал, что с властями поможет», - сказал депутат.

Он объяснил: «Так как говорят, что ты хороший парень, и отец твой говорит, что ты эти взгляды не поддерживаешь, но, если ты вдруг поддерживаешь их взгляды, тогда давай, иди до конца с ними, и мы будем знать, как с тобой быть».

«Ты свяжись с нами, так как мы со вчерашнего дня не можем найти тебя, если ты свяжешься, мы тебе вопрос с властями решим», - заверил советник Кадырова.

После митинга оппозиции 23 января в соцсетях появился ролик, как чеченский юноша яростно дерется с ОМОНом на Пушкинской площади в Москве. Он бьет полицию руками и ногами, те отбиваются дубинками.

Ранее «Русская планета» показала фото с митингов.