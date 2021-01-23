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Политика
Протестная Москва в картинках. Показываем фото с митингов 23 января
23 января, 2021 12:51
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«Русская планета» / Сергей Рыжик
Сегодня, 23 января, в Москве состоится протестный митинг, анонсированный оппозиционером Алексеем Навальным.
Фотокорреспондент «Русской планеты» Сергей Рыжик снял столичные улицы перед началом мероприятия.
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
Отметим, что начало акции назначено на 14:00, при этом в столице уже начались задержания.
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