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Политика

Протестная Москва в картинках. Показываем фото с митингов 23 января

Антон Мельников
23 января, 2021 12:51
1 мин
Антон Мельников
23 января, 2021 12:51
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Сегодня, 23 января, в Москве состоится протестный митинг, анонсированный оппозиционером Алексеем Навальным.

Фотокорреспондент «Русской планеты» Сергей Рыжик снял столичные улицы перед началом мероприятия.

«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Отметим, что начало акции назначено на 14:00, при этом в столице уже начались задержания.

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ТЕГИ
Москва
Алексей Навальный
протесты
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