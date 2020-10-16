Зачем нам рынок акций? Коронавирус поднял цены на народное лекарство на 400%

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На фоне вспышки коронавируса цены на барсучий жир взлетели на 400%. Этим средством в народе лечат туберкулез и воспаление легких.

Цена на барсучий жир за последнее время достигла четырех тысяч рублей. Еще летом тот же объём обходился в 800 рублей.

«Еще в начале августа покупали литр по 800 рублей, теперь просят уже четыре тысячи рублей за литр. Так и по такой цене свежего не найти — предлагают перетопленный жир, оставшийся с прошлого года. Его хотели было скормить собакам, да тут снова пригодился», —прокомментировал цены житель одного из сел Свердловской области.

Также снадобье втридорога продаётся в Брянской области и на Алтае. В Сибири один из продавцов просит в социальной сети 500 рублей за 100 миллилитров барсучьего жира, передаёт «360».

Таким образом, цена на барсучий жир примерно за 3,5 - 4,5 месяца поднялась на 400% (с 800 до 4000 рублей). Для сравнения, за тот же период акции американской компании Apple выросли примерно на 34%, «Яндекса» на 40%. Доллар США по отношению к рублю за тот же период показал рост порядка 12-13%.

Ранее стало известно, что в Китае проведут экстренную вакцинацию целого города.