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В Китае проведут экстренную вакцинацию целого города

Антон Мельников
16 октября, 2020 17:20
2 мин
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Youtube / UNTV News and Rescue

Китайский город Цзясин в восточной провинции Чжэцзян будет экстренно провакцинирован от коронавируса. Препарат для уколов разрабатывается компанией Sinovac и находится сейчас на третьей стадии клинических испытаний.

Городские власти централизованно закупили вакцину у Sinovac. Сейчас она доставляется в прививочные пункты.

«Если бы не пандемия и приближение зимне-весеннего периода, я думаю, объявляли бы эту вакцинацию только после появления вакцины на рынке», - сообщает китайская газета Paper со ссылкой на представителя местного центра по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно источнику газеты, в первую очередь прививка будет сделана медикам и сотрудникам погранконтроля. Также рекомендуется сделать укол людям, которые работают в общественных местах или посещали страны с высоким или средним риском заражения.

Вакцинация будет проводится на добровольной основе для людей в возрасте от 18 до 59 лет, передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что цена на лекарство от коронавируса в России снизится в два раза.

темы
Китай
коронавирус
вакцина
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