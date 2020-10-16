В Китае проведут экстренную вакцинацию целого города
Китайский город Цзясин в восточной провинции Чжэцзян будет экстренно провакцинирован от коронавируса. Препарат для уколов разрабатывается компанией Sinovac и находится сейчас на третьей стадии клинических испытаний.
Городские власти централизованно закупили вакцину у Sinovac. Сейчас она доставляется в прививочные пункты.
«Если бы не пандемия и приближение зимне-весеннего периода, я думаю, объявляли бы эту вакцинацию только после появления вакцины на рынке», - сообщает китайская газета Paper со ссылкой на представителя местного центра по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно источнику газеты, в первую очередь прививка будет сделана медикам и сотрудникам погранконтроля. Также рекомендуется сделать укол людям, которые работают в общественных местах или посещали страны с высоким или средним риском заражения.
Вакцинация будет проводится на добровольной основе для людей в возрасте от 18 до 59 лет, передаёт «Интерфакс».
Ранее стало известно, что цена на лекарство от коронавируса в России снизится в два раза.