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Уже лучше: цена на лекарство от коронавируса снизится в два раза

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 12:51
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фото: Flickr

Стоимость препарата для лечения коронавируса «Фавипиравира» будет уменьшена. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Теперь упаковка лекарства будет стоить максимум 5500 рублей без учета региональных надбавок. Снижения предельной отпускной цены на препарат составило более 50 процентов.

Отмечается, что это первый случай, когда предельная отпускная цена на препарат устанавливалась членами комиссии на этапе включения лекарства в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученые из Гонконгского университета провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что препарат ранитидин висмута цитрат (RBC) может быть эффективен в борьбе с COVID-19.

темы
Россия
общество
коронавирус
лекарство
Фавипиравир
цена
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