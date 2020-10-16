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Проверено хомяками: найден еще один препарат от коронавируса

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 12:24
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фото: Pixabay

Ученые из Гонконгского университета провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что препарат ранитидин висмута цитрат (RBC) может быть эффективен в борьбе с COVID-19. Статья об этом опубликована в MedicalXpress.

Опыты, проведенные на хомяках, дали положительный результат и показали эффективность препарата. У грызунов уменьшилась вирусная нагрузка более чем в 1000 раз. Также значительно снизились основные противовоспалительные цитокины и хемокины при тяжелом течении болезни, пишут «Аргументы и факты».

Ранее сообщалось, что в Московской области амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатно обеспечат «Фавипиравиром».

темы
общество
ученые
коронавирус
лекарство
хомяки
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