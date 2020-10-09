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В Подмосковье амбулаторным больным с COVID-19 бесплатно раздадут лекарство

Дмитрий Байков
9 октября, 2020 15:18
2 мин
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фото: Pixabay

С 12 октября в Московской области амбулаторных пациентов с коронавирусом бесплатно обеспечат «Фавипиравиром». Об этом рассказала глава Минздрава Подмосковья Светлана Стригункова.

По словам Стригунковой, препарат производится в Подмосковье и сейчас дефицита в нем нет. «Фавипиравир» считается эффективным на ранних стадиях болезни и почти в 2 раза сокращает ее течение.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, препарат закупают дополнительно. Стригункова подчеркнула, что лекарство будет бесплатным, сообщает телеграм-канал 360tv.ru.

Ранее в Росздравнадзоре прокомментировали заявления о побочных эффектах препарата от коронавируса «Фавипиравир».

При этом инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в интервью «Русской планете» заявил, что он «категорически против» того, что лекарства от коронавируса «Фавипиравир» и «Арепливир» пустили в продажу в аптеках. Препараты имеют кучу побочных эффектов и до сих пор не доказана их эффективность.

темы
Россия
общество
Московская область
коронавирус
лекарство
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