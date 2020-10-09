Какие побочные эффекты? Росздравнадзор ответил на «побочки» «Фавипиравира»

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В Росздравнадзоре прокомментировали заявления о побочных эффектах препарата от коронавируса «Фавипиравир».

Сообщалось, что фармакологи проанализировали данные о безопасности «Фавипиравира» и средств на его основе. У российских аналогов японского противогриппозного препарата, разработанного для лечения коронавируса, нашли новый опасный побочный эффект. Фармакологи подтвердили, что при приеме средства возможны двигательные нарушения и повышение риска падений.

В пресс-службе ведомства отметили, что производители препаратов и медики обязаны сообщать Росздравнадзору о всех побочных явлениях того или иного препарата. Однако в ведомстве заявили, что сведений о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», не поступало, пишет «РИА Новости».

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в интервью «Русской планете» заявил, что он «категорически против» того, что лекарства от коронавируса Фавипиравир и Арепливир пустили в продажу в аптеках. Препараты имеют кучу побочных эффектов и до сих пор не доказана их эффективность.