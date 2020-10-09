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И яд, и лекарство: у российских таблеток от коронавируса найдена опасная «побочка»

Лилия Караева
9 октября, 2020 09:02
2 мин
Лекарство
Piqsels.com

У российских аналогов японского противогриппозного препарата «Фавипиравира», разработанного для лечения коронавируса, нашли новый опасный побочный эффект. Фармакологи подтвердили, что при приеме средства возможны двигательные нарушения и повышение риска падений.

Документ о побочных эффектах опубликовал Информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. Кроме известной информации о патологиях плода, в бумагах говорится о двигательных нарушениях при приеме средств на основе фавипиравира.

В документе указано: «Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например моторных нарушений и падений».

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что препараты этого типа действительно могут способствовать различным нарушениям.

«По сути, фавипиравир — это яд, поэтому его не стали массово применять против вируса гриппа», — сказал он «Известиям». Ученый добавил, что препараты на основе фавипиравира необходимы в экстремальных ситуациях, например, для больных с высокой вирусной нагрузкой.

Росздравнадзор пообещал при необходимости включить данные о побочных эффектах лекарств «Коронавир» и «Арепливир» в инструкции.

«Фавипиравир» зарегистрировали в Японии в 2014 году. Препарат не нашел широкого применения.

Ранее сообщалось о побочных эффектах первого российского лекарства от коронавируса «Авифавир».

темы
коронавирус
лекарство
побочные эффекты
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