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Зачем МВД «купит» доступ к списку контактов на смартфонах россиян?

Лилия Караева
5 февраля, 2021 12:48
1 мин
Лилия Караева
5 февраля, 2021 12:48
1 мин
Полиция
Мвд.рф

МВД объявило тендер на доработку своего мобильного приложения, которое позволяет экстренно вызвать полицию. Подрядчик должен будет добавить новый модуль, но для его работы полиции понадобится доступ ко всем контактам из мобильных телефонов россиян.

Речь идет о разделе «Антимошенник», который позволит распознавать звонки с мошеннических номеров. На доработку приложения министерство потратит 63 млн рублей.

Победителя тендера выберут 1 марта. Пресс-служба МВД не комментирует информацию.

Как пишет «Коммерсантъ», инициатива полиции несет риски для пользователей приложения: их контакты будут открыты МВД и могут оказаться в доступе в случае утечки.

Глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что фактически сервис будет собирать базы телефонных номеров. Это несет риски злоупотреблений и утечки данных, считает эксперт.

Ранее МВД запросило 55 млн рублей на проект поиска маньяков.

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тендер
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контакты
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