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В Главном управлении МВД России по Московской области решили объясниться по поводу организации выездного заседания суда по делу оппозиционера Алексея Навального. Как выяснилось, выносить меру пресечения политику пришлось в отделении полиции в Химках из-за COVID-19.

В пресс-службе сообщают, что по прибытии в Россию Навальный должен был предоставить справку об отсутствии у него коронавирусной инфекции. Но ее не было.

«Руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что судья в отделе полиции отправила Навального под арест до 15 февраля.