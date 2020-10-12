Заболевшего коронавирусом Петра Порошенко выписали из больницы

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Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, улучшилось. Об этом сообщили в пресс-службе партии политика «Европейская солидарность».

Порошенко выписали из больницы после выздоровления, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что состояние Порошенко, который заболел коронавирусом, резко ухудшилось. Об этом рассказала его жена Марина Порошенко.

«К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», - сообщила супруга политика.