«Кровь очень густая»: состояние заразившегося коронавирусом Порошенко резко ухудшилось

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Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, который заболел коронавирусом, резко ухудшилось. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.

«К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», - сообщила супруга политика.

По словам Марины Порошенко, их дочь Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь легче, чем отец, пишут «Известия».

Ранее Порошенко заявил, что у Украины якобы появился «уникальный шанс» «вернуть» Крым.

Порошенко заявил, что из-за «глубокого кризиса» в России в условиях падения резкого падения цен на нефть возникла возможность «вернуть» Крым.