Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

«Кровь очень густая»: состояние заразившегося коронавирусом Порошенко резко ухудшилось

Дмитрий Байков
7 октября, 2020 12:58
1 мин
1
фото: Wikipedia

Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, который заболел коронавирусом, резко ухудшилось. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.

«К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», - сообщила супруга политика.

По словам Марины Порошенко, их дочь Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь легче, чем отец, пишут «Известия».

Ранее Порошенко заявил, что у Украины якобы появился «уникальный шанс» «вернуть» Крым.

Порошенко заявил, что из-за «глубокого кризиса» в России в условиях падения резкого падения цен на нефть возникла возможность «вернуть» Крым.

темы
Украина
общество
Петр Порошенко
коронавирус
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!