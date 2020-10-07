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«Кровь очень густая»: состояние заразившегося коронавирусом Порошенко резко ухудшилось
7 октября, 2020 12:58
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фото: Wikipedia
Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, который заболел коронавирусом, резко ухудшилось. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко.
«К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», - сообщила супруга политика.
По словам Марины Порошенко, их дочь Евгения, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь легче, чем отец, пишут «Известия».
Ранее Порошенко заявил, что у Украины якобы появился «уникальный шанс» «вернуть» Крым.
Порошенко заявил, что из-за «глубокого кризиса» в России в условиях падения резкого падения цен на нефть возникла возможность «вернуть» Крым.
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